27 са ранени при катастрофи за последното денонощие в страната
снимка: МВР
За последното денонощие при общо 21 пътнотранспортни произшествия в страната са ранени 27 души, съобщават от МВР на сайта си.
В София са регистрирани 22 леки катастрофи, без ранени и загинали.
При сравнение с реалните данни за загиналите (233) през същия период на 2025 г., са отчетени 36 повече загинали участници в движението за тази година, пише БТА.
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