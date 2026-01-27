27 януари – Годишнина от рождението на Моцарт

снимка: .pexels.com

На 27 януари 1756 г. в Залцбург, Австрия, е роден Волфганг Амадеус Моцарт, обявен по-късно за дете-чудо. Той проявява изключителния си музикален талант още на 3-годишна възраст, композира на 5, а когато е на 6, свири пред австрийското кралско семейство.

Баща му го учи да чете и пише, да свири на клавесин, цигулка и орган. В Англия малкият Моцарт е предмет на научни изследвания, а духовенството вижда в неговата необичайна и изключителна дарба Божията намеса.

Моцарт е надарен с изключителна музикална дарба и успява да изсвири дадено музикално произведение след като го е чул само веднъж. Характерна за него е и изключителната му импровизаторска способност. Известно е, че Моцарт не е ползвал чернова и е композирал някои от оперите си само за седмици.

Музиката му е своеобразен и типичен пример на класическия стил. Когато започва да композира, Европа е завладяна от галантния стил, своеобразна негативна реакция, насочена против стила барок. Моцарт успява да върне сложността на епохата на барока, като го обогатява с нови музикални форми и го адаптира към новата социална среда.

Моцарт е многостранен и гъвкав композитор, който пише във всички музикални жанрове, познати тогава - концерти, опери, симфонии, но им придава техническа сложност, изтънченост и емоционален заряд. Той пише също така и религиозна музика, включително меси, но и танцова музика, дивертименто, серенади и други развлекателни жанрове.

Всички основни характеристики на класическия стил присъстват в музиката му - чистота, баланс, прозрачност, сила. Особено в последните години от живота си Моцарт издига хроматизма до нова, непозната дотогава степен на артистичност. Той запазва през целия си живот способността и дарбата да запомня и адаптира ценни части от музиката на други композитори, за което допринясят несъмнено и многобройните му пътувания.

Едни от най-известните му произведения са оперите "Сватбата на Фигаро", "Вълшебната флейта" и "Дон Жуан", както и Симфония 40.

На 27 януари 1832 г. в Деърсбъри, графство Чешър, Англия, е роден "бащата" на Алиса, Луис Карол.

Всъщност името, с което всички го познаваме, е псевдоним. Променя името си, защото иска да се представя като детски автор, без това да се разбира в Оксфорд, където той е преподавател по математика.

Истинското име на писателя е Чарлс Латуидж Доджсън. Освен пистател, Луис Карол е философ, математик, логик и фотограф.

Неговите най-известни произведения са "Алиса в Страната на чудесата" (1865) и "Алиса в Огледалния свят" (1871). Двете части са написани за истинско момиче, с което Луис Карол се запознава когато е на четири години. Момиченцето се казва Алис и е дъщеря на декана на колежа, в който преподава.

