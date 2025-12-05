270-метров кораб с опасни товари бедства неуправляем край Ахтопол

Кадър ФБ

270-метров кораб се движи неуправляемо в този момент на турско-българската граница и има голяма вероятност да заседне между Синеморец и Ахтопол.

За това съобщава Флагман.бг, позовавайки се на достоверни източници.

Според информацията предстои спасителна операция. На борда на плавателния съд има 10 души екипаж. Те се опитват да пуснат котва, но това е невъзможно, защото морето в момента е 4 бала.

Проверка в платформата marinetraffic, която следи морския трафик показва, че единственият плавателен съд, отговарящ на това описание е кораб, плаващ под либерийски флаг от Истанбул към Констанца. Той е 267 метра, описано е, че вози неопасни товари и има малък екипаж.

