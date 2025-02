28 февруари 1935 г. - Найлонът е произведен за първи път

снимка: Erik Liljeroth, Уикипедия

Заслугите са на Уолъс Каротърс – химик, оглавяващ експерименталната лаборатория на DuPont в Делауер.

Найлонът представлява синтетична тъкан, изградена от каменни въглища, вода и въздух. Неговото първо приложение е в четината на четка за зъби (1938 г.).

През Втората световна обаче може да се срещне навсякъде – в парашути, жилетки срещу фрагменти от противовъздушната артилерия, бойни униформи и гуми. Найлонът е и основна съставка в много тъкани, килими и въжета. В своята твърда форма се използва като инженерен материал.

Какво още се е случило на днешната дата?

Събития

• 364 г. — Валентиниан I е избран за римски император.

• 1799 г. — Официално е утвърден като град Бърлингтън (Масачузетс).

• 1813 г. — Битка при Лайпциг: В Калиш е сключен съюз между Русия и Прусия, насочен срещу Франция.

• 1838 г. — Обявена е независимостта на Долна (Френска) Канада, дн. Квебек.

• 1838 г. — Създаден е окръг Пойнсет в щата Арканзас, САЩ.

• 1839 г. — Създаден е окръг Джърси в щата Илинойс, САЩ.

• 1870 г. — Османският султан Абдул Азис издава ферман за възстановяване на Българската патриаршия под името Българска екзархия.

• 1872 г. — Антим I е избран за пръв екзарх на Българската екзархия.

• 1884 г. — Създаден е Военноморския духов оркестър.

• 1895 г. — Създаден е първият градски парк от европейски тип в България Аязмото в Стара Загора.

• 1897 г. — Последният монарх на Мадагаскар — кралица Ранавалона III е екстрадирана на остров Реюнион и Мадагаскар е превърнат във френска колония.

• 1904 г. — Основан е спортен клуб Бенфика Лисабон.

• 1908 г. — Овдовелият български княз Фердинанд I сключва втори брак — с принцеса Елеонора фон Ройс-Кьостриц.

• 1909 г. — За първи път е отбелязан Международен ден на жената — в САЩ от бившата социалистическа партия в страната.

• 1922 г. — Обединеното кралство приема независимостта на Египет.

• 1925 г. — В Турция кюрдите въстават срещу правителството.

• 1943 г. — Втората световна война: Британски самолети бомбардират Берлин през деня.

• 1947 г. — В Тайван започва 40-годишен период на бял терор, станал причина за смъртта на около 140 хил. души — през 1995г. денят е обявен за Ден в памет на жертвите.

• 1948 г. — Последните английски войски се изтеглят от Индия.

• 1948 г. — Сформирана е израелската пехотна бригада Голани, известна още и като Бригада № 1.

• 1959 г. — Направен е първият успешен полет от поредицата от американски орбитални ракети-носители Тор-Аджена с извеждането на Дискавърър 1.

• 1960 г. — Закрити са 8-те зимни олимпийски игри в Скуо Вали, Калифорния, САЩ.

• 1966 г. — Край село Павел пада малък метеорит (около 2–3 кг). Това е най-големият метеорит паднал в България.

• 1968 г. — Основан е град Ауровил.

• 1969 г. — Състои се премиерата на българския игрален драматичен филм Танго.

• 1972 г. — Създадена е Автономна област Южен Судан.

• 1974 г. — След седем годишно прекъсване САЩ и Египет възстановяват дипломатическите си отношения.

• 1975 г. — При влакова катастрофа в Лондонското метро загиват 43 души, 20 са ранени.

• 1978 г. — Отворен е за посещение Пантеонът на Възрожденците в Русе.

• 1986 г. — Подписан е Единенят европейски акт в Хага.

• 1988 г. — Закрити са 15-те зимни олимпийски игри в Калгари, Канада.

• 1991 г. — Обявен е края на първата война в Залива.

• 1994 г. — ЮАР предоставя контрола на анклава Уолфиш Бей на Намибия.

• 1998 г. — Косовска война: Започва конфликтът между албанските сепарати от АОК и югославските сили за сигурност.

• 2000 г. — Групата Oasis издават своя 4-ти самостоятелен албум Standing On The Shoulder Of Giants.

• 2004 г. — Над 1 млн. тайванци се включват в демонстрацията, наречена 228 ръка за ръка, образувайки 500-километрова жива верига в памет на жертвите от 40-годишния период на бял терор в страната.

• 2008 г. — Избухва Пожарът във влака София - Кардам, при който загиват 9 пътници.

• 2010 г. — Закрити са 21-те зимни олимпийски игри във Ванкувър, Канада.

