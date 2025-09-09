28-годишен мъж преби съпругата и малолетното си дете в Благоевградско

Снимка: Пиксабей

Задържаха 28-годишен мъж, пребил съпругата и малолетното си дете в Благоевградско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е от град Петрич, около 17:15 ч. на 6 септември в жилището им той е нанесъл побой над 28-годишната му съпруга и малолетното им дете, при което те са пострадали с хематоми на ръцете.

За случая е уведомена компетентната прокуратура и е започнато разследване.

