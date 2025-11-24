28 млн. динара обезщетение за семейството на жертва от срутването на гарата в Нови Сад

Кадър Youtube

Висшият съд в Нови Сад издаде присъда, с която задължава публичното акционерно дружество "Инфраструктура на сръбските железници" и Република Сърбия да заплатят солидарно 28 млн. динара (466 872 лв.) на ищците, членове на семейството на една от 16-те жертви, загинали при срутването на козирката на жп гарата в северния сръбски град, като обезщетение за неимуществени вреди за претърпени душевни страдания поради смъртта на близък човек.

Със същата присъда ответниците са задължени да възстановят на ищците солидарно разноските по гражданското производство, съобщава БНТ.

Присъдата може да се обжалва пред Апелативния съд в Нови Сад.

Преди това Висшият съд в Нови Сад постанови, че ответниците трябва да заплатят на други трима ищци неимуществени вреди поради смъртта на близък човек в размер на общо 19,5 млн. динара (325 143 лв.)

В ход са още пет граждански производства на представители на семействата на 16-те жертви.

На 1 ноември 2024 г. се срути бетонната козирка на жп гарата в Нови Сад, в резултат на което загинаха 16 души, а един беше тежко ранен.

