28 ноември 1520 г. - Магелан преминава през протока, който по-късно ще бъде наречен Магеланов

28 ноември 1520 г. Три кораба под командването на Фернандо Магелан преминават през проток в южния край на Южна Америка, който по-късно ще бъде наречен Магеланов, и навлизат в океана, който португалския мореплавател нарича Тихия заради спокойните му по онова време води.



По този начин неговият екипаж се превръщат в първите европейци, които преминават от Атлантическия до Тихия океан.

При прекосяването на протока Магелан открива и т.нар. Огнена земя - една от по-малко познатите и известни островни групи в света, синоним на суров климат и отдалеченост.



Магелан е първият мореплавател, достигнал от Европа до Азия в западна посока, първият европеец, плавал в Тихия океан и първият, оглавил експедиция с цел обиколка на света. Въпреки че самият той умира преди завръщането си в Европа, част от екипажа, организиран и ръководен от него през първата половина от пътуването, се завръща в Испания през 1522 г., успявайки да обиколи света.



Какво още се е случило на днешната дата?



Събития



• 1414 г. — Чешкият религиозен реформист Ян Хус е арестуван от Инквизицията, една година по-късно е осъден на смърт като еретик и е изгорен на клада.

• 1729 г. — В Луизиана (САЩ) се стига до кръвопролитие — местните индианци избиват над 200 бели заселници.

• 1821 г. — Панама обявява независимост от Испания и се присъединява към Велика Колумбия.

• 1843 г. — Хавайските острови получават независимост в резултат на договор между Англия и Франция.

• 1878 г. — Българското книжовно дружество прекратява дейността си в Браила и решава да се пренесе в София.

• 1878 г. — В София е създадена Публична библиотека, която по-късно прераства в Народна библиотека Св.св. Кирил и Методий.

• 1880 г. — Княз Александър Батенберг назначава ново правителство с премиер Петко Каравелов.

• 1890 г. — В Илинойс (САЩ) се провежда първообраз на съвременното автомобилно рали.

• 1893 г. — В Нова Зеландия за първи път е упражнено правото на жените да гласуват в избори.

• 1905 г. — Ирландския националист Артър Грифит основава политическата партия Шин Фейн, чиято цел е независимостта на Ирландия.

• 1912 г. — Албания обявява независимостта си от Османската империя с Декларацията от Вльора.

• 1916 г. — Първата световна война: Германия извършва нападение над Лондон със самолет.

• 1918 г. — Съставено е ширококоалиционно правителство на България, начело с Теодор Теодоров.

• 1919 г. — В Англия е избрана първата жена-депутат — лейди Астор.

• 1943 г. — Втората световна война: В Техеран започва срещата на държавните ръководители от Антихитлеристката коалиция — Франклин Рузвелт, Уинстън Чърчил и Йосиф Сталин.

• 1944 г. — Втората световна война: Японският авионосец Шинамо е потопен от американска подводница — загиват 1 435 души.

• 1948 г. — В САЩ започва продажбата на фотоапарата Полароид.

• 1958 г. — Чад, Габон, Мавритания и Конго стават автономни републики в рамките наФренската общност.

• 1960 г. — Мавритания обявява национална независимост от Франция.

• 1966 г. — Държавата Бурунди е обявена за република.

• 1970 г. — Йорданският премиер Васфи ал Тал става жертва на атентат в Кайро.

• 1974 г. — Провежда се последният концерт на Джон Ленън.

• 1975 г. — След двумесечна гражданска война в Индонезия, Източен Тимор се отцепва и обявява независимост; реална независимост държавата постига през 2002 г.

• 1989 г. — Студената война: Нежната революция — виждайки нарастващите улични протести, комунистическата партия на Чехословакия обявява, че ще предаде монопола си върху политическата власт.

• 1989 г. — Канцлерът на Германия Хелмут Кол представя програма от 10 пункта за обединяване на двете Германии.

• 1994 г. — При референдум гражданите на Норвегия отхвърлят членството на страната в Европейския съюз.

• 2006 г. — Провежда се първият уеб видео чат с космоса.

