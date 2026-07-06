28 пожара, от които 12 в жилищни сгради, а шест – в транспортни средства за изминалото денонощие у нас, жена e загинала

Пиксабей

Един човек е загинал, има и пострадали при пожари през изминалото денонощие, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

Вчера в 20:06 ч. в Оперативния център при РДПБЗН – Разград е получен сигнал за пожар в къща в с. Мортагоново. При пожара е загинала жена и е пострадал мъж, който е транспортиран в болница. Пожарът е потушен.

Също вчера, в 16:38 ч. в Оперативния център при РДПБЗН – Добрич е получен сигнал за пътнотранспортно произшествие между два леки автомобила на пътя Добрич – Варна, на 5-ия км след Добрич, отбивката за с. Стефаново. При пристигането си на място екипът е установил, че двата автомобила са се ударили челно. Има осем пострадали, от които две деца. Пострадалите са транспортирани с линейки до болницата в Добрич.

Противопожарните звена са реагирали на 153 сигнала. Потушени са общо 115 пожара.

С преки материални щети са възникнали 28 пожара, от които 12 – в жилищни сгради; шест – в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са възникнали 87 пожара, от които 50 – в сухи треви, горска постеля и храсти, два – в стърнища, 31 – в отпадъци.

Извършени са 36 спасителни дейности и помощни операции, от които пет са при катастрофи, 31 – като техническа помощ в съдействие на други структури на МВР и на граждани.

Регистрирани са също и две лъжливи повиквания, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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