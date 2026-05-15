28 тежки катастрофи и двама загинали за изминалото денонощие

15.05.2026 / 08:21 0

Снимка: Булфото, архив

През изминалото денонощие в страната са станали 28 тежки пътнотранспортни произшествия, загинали са загинали двама души, а 30 души са ранени, съобщава на сайта си Министерството на вътрешните работи. 

В София за последните 24 часа е имало 32 леки катастрофи и две тежки, при които са ранени двама души.

От началото на месеца тежките пътни инциденти са 240, при които са загинали 18 души, а 300 са ранени. 

