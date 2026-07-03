287 свободни места остават за прием в първи клас в общинските училища във Варна

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Приключи електронният прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна за учебната 2026/2027 година. Към 3 юли 2026 г. общо 2880 първокласници са записани.

Обявени са 287 свободни места в 21 общински училища от всички административни райони на града и прилежащите селища.

Свободните места са публикувани на електронната платформа за прием – https://school.uslugi.io

От 3 юли 2026 г. записването на бъдещите първокласници се извършва на място в училищата, в които има свободни места.

Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование, незаписаните деца, подлежащи на прием в първи клас за учебната 2026/2027 учебна година, следва да бъдат записани в училище до 15 септември 2026 г., съобщи Пресцентър на Община Варна.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2026-2027 ГОДИНА:

/към 03 юли 2026 година/

Редактор "Екип на Петел",

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