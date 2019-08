29 август 1958 г. – Ражда се Краля на попа

Майкъл Джоузеф Джексън е роден в Гери, Индиана, САЩ. Той е седмото от общо девет деца на фамилията Джексън. Освен него в семейството му има още три момичета и пет момчета. Баща му, стоманолеяр, подтиква децата си да пеят от много рано. През 1993 година Майкъл Джексън за първи път разказва за физическия и емоционален тормоз, на който е подложен като дете от страна на баща си в интервю с Опра Уинфри.

Братята му Джаки, Тито и Джърмейн сформират групата „The Jackson Brothers“. През 1964 г. Майкъл и Марлън се присъединяват към нея и я прекръстват на „The Jackson 5“, a още по-късно - на „The Jacksons“. В периода 1966-1968 г. често свирят в стрийптийз-клубове и други нощни заведения. През 1968 г. подписват първия си договор с Motown Records и записват песните „I want you back“, „ABC“, „The Love You Save“ и „I'll Be There“. Успехът е зашеметяващ и всички те достигат до номер едно в класациите на Billboard Hot 100. Списанието Rolling Stone нарича Майкъл Джексън гений с невероятна музикална дарба. През 1971 г. албумите им са най-купуваните в САЩ. Братята записват 4 албума, но към края на 1973 година продажбите намаляват и през 1975 г. те напускат Motown Records.

През 1975 година подписват нов договор, този път със CBS Records (по-късно Sony Music Entertainment) и Епик Рекърдс (Epic Records). От 1976 до 1984 г. издават още 6 албума. През 1979 г. „The Jacksons“ бият всички рекорди с албума си „Triumph“.

Израстването на Майкъл: на 7 години става солист на състава, по-късно започва да пише много от хитовете на групата, на 11 години той вече е звезда, а на 20 решава да започне соло кариера.

През 1978 г. Джексън играе с Даяна Рос във филма „The Wiz“ в ролята на Плашилото. Там започва партньорството му с Куинси Джонс, който се съгласява да издаде първия му соло албум Off the wall, който излиза през следващата, 1979 година, и продава около 20 милиона копия в цял свят.

Хитовете от този албум са „Don't Stop 'Til You Get Enough“ и „Rock with You“. Майкъл печели 3 награди на American Music Award в категорията „най-добър R&B изпълнител“, „най-добър R&B албум“ и „най-добър R&B сингъл“ и „Грами“ в категорията „най-добър R&B изпълнител“. Въпреки огромния успех за първи албум, той счита, че това не е достатъчно и обещава още по-голям успех със следващия си албум.

През същата година Майкъл Джексън чупи носа си при сложен танцов елемент. Първата пластична операция не е съвсем успешна, той се оплаква от проблеми с дишането и се налагат още няколко операции. Това е първата видима промяна, когато носът му става по-тесен.

Много скоро Джексън се превръща в един от най-известните певци в света, а албумът му Thriller (1982 г.) е продаден в над 110 милиона копия, което го прави най-продаваният музикален албум в историята. Държи рекорд в историята на музиката за най-много спечелени в една година (1984 г.) статуетки от наградите Грами - 8 на брой за албума си Thriller. Въвежда в музикалната индустрия така наречените short films, клипове-истории - каквито са Thriller, Bad, Remember the Time, You Rock My World, Ghosts и т.н.

Неговият типичен и извънредно характерен глас, както и маниера му на танцуване и звукът като цяло оказват силно влияние на много съвременни хип-хоп, поп и R&B творци. Майкъл Джексън също така е и хуманист, който чрез своята фондация Heal the World Foundation прави милиони долари дарения на различни организации, особено тези, свързани с подпомагане на изпаднали в нужда деца - гладуващи, болни или нямащи достъп до образование.

Животът му е свързан с много противоречиви и странни събития. Той е женен два пъти и има 3 деца — една дъщеря и двама сина. Майкъл е един от малцината, които са включени в Рокендрол залата на славата два пъти. Той е вписан в книгата на световните рекорди на Гинес - общо с 15 награди „Грами“ и 17 номер едно сингли. През юли 2009 г. в Англия е планирано турне с 50 негови концерта, за които билетите са разпродадени. Майкъл Джексън умира само седмици преди началото на турнето, на 25 юни 2009 г., след спиране на сърдечната дейност. Преди смъртта на Джексън са били предписани лекарствата пропофол и лоразепам. Личният му лекар е обвинен и намерен за виновен за непредумишлено убийство. Смъртта на Майкъл Джексън предизвиква международна вълна на скръб и милиони зрители наблюдават на живо по телевизията неговата възпоменателна церемония.

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от Света, България и Варна!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама виж - https://petel.bg/advertising-rates.html