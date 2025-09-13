Снимка: Пиксабей

Общо 29 души са ранени при катастрофи през изминалото денонощие, съобщиха от Министерството на вътрешните работи (МВР) на своя сайт. Произшествията с ранени и загинали са 26. Няма загинали.

От началото на месеца катастрофите с ранени и загинали са 261, като 17 са загинали, а 298 - ранени. От началото на годината в страната са станали 4767 катастрофи с 302 загинали и 5981 ранени.

При сравнение с данните за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат девет по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г. , предаде БТА.

