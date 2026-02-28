29 февруари е Международен ден на редките болести

снимка: Булфото

Тези болести покосяват повече от 60 милиона души само в Европа и САЩ

29 февруари е обявен за Международен ден на редките болести. Навсякъде по света пациентски организации и техните партньори ще обединят усилия за насърчаване на осведомеността за редки болести, както и за проблемите на милионите хора засегнати от тях.

Инициативата на Европейската организация на пациентите с редките болести (EURORDIS) набира все повече последователи по всички краища на света

Тези болести покосяват повече от 60 милиона души само в Европа и САЩ. Въпреки големия им общ брой, пациентите с редки заболявания са „сираци” на здравната система, често с отказана точна диагноза, лечение и парични помощи за изследвания. В страните членки на Европейския съюз едно заболяване е определено като рядко, когато то засяга по-малко от 1 на 2000 граждани. Около 80% от редките болести имат генетичен произход. До днес са познати повече от 7 000 видове заболявания.

