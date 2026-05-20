29-годишен мъж преби с метален прът жена, от която има дете

Снимка

Млад българин направи нещо недопустимо.

29-годишен мъж беше привлечен към наказателна отговорност от Софийската районна прокуратура за нанасяне на телесна повреда на жена, от която има дете.

Инцидентът е станал на 13 май 2026 г. около 22:30 ч. в жилище в София.

Според събраните доказателства обвиняемият Н.В. многократно е удрял жената с юмруци по главата, лицето и тялото, след което е продължил да я нанася удари с метална пръчка в областта на гърба.

Пострадалата е получила лека телесна повреда.

По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 5а вр. чл. 130, ал. 2 от НК, което предвижда наказание „лишаване от свобода". Мъжът е задържан за срок до 72 часа, пише cross.bg.

Наблюдаващият прокурор внесе искане в Софийския районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!