29-годишен мъж преби с метален прът жена, от която има дете
Млад българин направи нещо недопустимо.
29-годишен мъж беше привлечен към наказателна отговорност от Софийската районна прокуратура за нанасяне на телесна повреда на жена, от която има дете.
Инцидентът е станал на 13 май 2026 г. около 22:30 ч. в жилище в София.
Според събраните доказателства обвиняемият Н.В. многократно е удрял жената с юмруци по главата, лицето и тялото, след което е продължил да я нанася удари с метална пръчка в областта на гърба.
Пострадалата е получила лека телесна повреда.
По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 5а вр. чл. 130, ал. 2 от НК, което предвижда наказание „лишаване от свобода". Мъжът е задържан за срок до 72 часа, пише cross.bg.
Наблюдаващият прокурор внесе искане в Софийския районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия.
