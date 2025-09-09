29-годишен моторист загина при катастрофа в Сливен

Снимка: Булфото, архив

Моторист загина при катастрофа в Сливен, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР.

Инцидентът е станал между лек автомобил „Киа“, управляван от мъж на 66 години и мотоциклет „Ямаха“, управляван от 29-годишен водач. В резултат на катастрофата мотористът е починал, съобщава БТА.

Шофьорът на лекия автомобил е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества – пробите са отрицателни. Причината за произшествието е в процес на установяване. Инцидентът е станал на 8 септември, около 11:49 ч., на бул. „Илинденско въстание“ в града.

По случая е образувано досъдебно производство.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!