29-годишен моторист загина при катастрофа в Сливен
Снимка: Булфото, архив
Моторист загина при катастрофа в Сливен, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР.
Инцидентът е станал между лек автомобил „Киа“, управляван от мъж на 66 години и мотоциклет „Ямаха“, управляван от 29-годишен водач. В резултат на катастрофата мотористът е починал, съобщава БТА.
Шофьорът на лекия автомобил е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества – пробите са отрицателни. Причината за произшествието е в процес на установяване. Инцидентът е станал на 8 септември, около 11:49 ч., на бул. „Илинденско въстание“ в града.
По случая е образувано досъдебно производство.
