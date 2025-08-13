29 изгоряха заради фасове

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

29 акта за нарушение на разпоредбите за противопожарната безопасност са съставени от 1 юли насам. Те са на шофьори, които изхвърлят фасовете си от автомобилите. Нарушителите се установяват с помощта на видеорегистратори и по сигнали на граждани.

От 1 юли до днес пожарните екипи у нас са реагирали близо 10 000 сигнала за пожари, като 1500 от тях са с материални щети. Най-честата причина е човешката дейност.

Санкциите са от 200 до 2000 лева за физически лица и от 500 до 5000 лева за юридически.

До този момент са съставени 29 акта за административно нарушение на Наредба за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи. Най-много наказателни постановления са издадени от регионалните дирекции в областите Пазарджик и Благоевград.

За първите шест месеца на тази година са образувани нови 373 досъдебни производства за умишлен палеж, а 21 са осъдените.

