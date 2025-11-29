29 ноември 1972 г. – Първата видео игра, която завладява целия свят

снимка: Chris Rand, Уикипедия

29 ноември 1972 г. На пазара излиза Pong – първата видео игра, която успява да завладее целия свят.

От днешна гледна точка тя изглежда примитивно. Такава обаче е била целта и на човека, седящ зад нея – основателя на Atari Нолан Бушнел. След като играе на електронен тенис на маса на едно от търговските изложения по онова време, той решава, че светът се нуждае от игра, която е толкова лесна за усвояване, че можеш да започнеш да се забавляваш с нея още на мига. Без да ти се налага да четеш каквито и да било инструкции. Крайният резултат е съвършена и зарибяваща простота.

„Трябваше да измисля игра, която хората вече знаят как да играят. Нещо толкова просто, че можеш да го играеш дори и пиян в местния бар“, казва Бушнел години по-късно.



Всъщност Pong е създадена по дизайна на инженера в Atari Алън Алкърн (по поръчка на Бушнел). И наистина – това е било игра, която и пияните са можели да играят. Първата аркадна машина Pong, работеща с монети, е била инсталирана в кръчмата Andy Capp в Сънивейл, Калифорния (именно в този район се е помещавал и офисът на Atari). Pong се превръща в хит за отрицателен период от време.

Четири месеца по-късно и 10 000 Pong машини, продадени в цялата страна, Magnavox Odyssey – авторите на играта, от която Бушнел се вдъхновява – завежда дело срещу Atari. Постига се извънсъдебно споразумение. По това време обаче Pong вече осъществява прехода от аркадна машина в конзола за домашни условия и на външен вид се различава изключително много от оригинала.

Бушнел се споразумява със Sears, които изпълняват ролята на ексклузивен продавач на Pong и коледният сезон през 1975 г. се оказва изключително доходоносен. Настъпва ерата на домашния видео гейиминг.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!