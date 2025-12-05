3-4 дни няма да можем да плащаме сметки за ток, вода, телефон по банка

Няколко дни няма да можем да платим комунални сметки по банка. Това става ясно от съобщение на Банка ДСК

Банка ДСК се подготвя активно за прехода към еврото, като тества системите и адаптира услугите си, за да осигури сигурен и плавен преход за своите клиенти.

От 1 януари 2026 г. преминаването към еврото ще обхване не само банкнотите и монетите, но и всички системи за плащания, карти, банкомати, ПОС терминали, мобилно и електронно банкиране.

Банка ДСК работи така, че още от първия ден на новата година клиентите да имат достъп до своите средства и да извършват плащания без затруднения в новата валута.

Всички карти, банкомати и ПОС терминали на Банка ДСК ще работят с новата валута след необходимото техническо обновяване в първите часове на 1 януари 2026 г.

Очаква се процесът по превключването на картовите услуги, банкоматите и ПОС терминалите да започне около 21:00 ч. на 31 декември и да продължи до 00.30-01:00 ч. на 1 януари.

Препоръчваме клиентите да планират разходите си предварително и да имат известна сума в брой за новогодишната нощ и първите дни на януари.

От банкоматите ще може да се тегли само евро от първия ден на новата година.

Важно: На банкомати с депозитна функция на Банка ДСК до 31 януари 2026 г. ще могат да се внасят само левове.

Поетапното преминаване на устройствата за вноски към приемане на евро ще започне през първите дни на февруари 2026 г.

За превключването на електронните канали на Банка ДСК – онлайн и мобилното банкиране – ще е необходимо повече време.

Това е така, защото те зависят от превалутирането на основните банкови системи и салдата на сметки на клиенти – разплащателни, депозитни, спестовни и кредитни.

Обновяването на тези системи, включително платежните и системите за дигитално банкиране, ще стартира на 31 декември около 16 ч. и ще продължи поне до края на 1 януари, тъй като изисква необходимото технологично време.

Плащанията на битови сметки/местни данъци и такси ще бъдат преустановени в края на работния ден на 29 декември и ще стават достъпни поетапно от 02.01.2026 г. след потвърждение на конкретния комунален доставчик за приключило превалутиране в билинг системата му.

Междубанковите левови преводи и плащанията към бюджета ще спрат в следобедните часове на 30 декември.

Ще може да получавате актуална информация от AI асистента на банката. Следете и страницата на Банка ДСК за подробности и актуализации относно въвеждането на еврото.

