3,7 милиарда отиват за спешни мерки срещу безводието, това каза по bTV Владимир Бибов от УН на Български ВиК холдинг. Той подчерта, че те ще бъдат вложени във вече подготвени проекти за подобряване на водоподаването.

Специално за Плевен, където водната криза е най-сериозна, ще бъде ремонтиран довеждащия водопровод от язовир „Черни Осъм”. Бибов призна, че режимът в Ловеч е резултат от насочване на повече вода към Плевен, тъй като е възстановено разпределението от 90-те между двата града и Троян.

Това е фактът, заяви членът на ръководството на ВиК холдинга. Той допълни, че два от новите сондажи край Плевен са включени във водоподаването. Край Ловеч също ще се правят нови сондажи, като целта е до края на годината режимите да бъдат отменени.

