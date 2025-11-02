3 700 шофьори са глобени в първия ден на акция "Зима"

Снимка: Булфото, архив

Четиридневната ваканция за учениците около Деня на будителите доведе до засилен трафик по пътищата в страната и даде старт на традиционната акция на "Пътна полиция" - "Зима". Само за първия ден на проверките са установени хиляди нарушения, като са съставени над 3700 фиша и акта. Това съобщи комисар Мария Ботева, заместник-директор на "Пътна полиция", цитирана от "Нова телевизия".

"Само за 1 ноември имаме повече от 18 000 проверки, като са проверени повече от 9 000 автомобила, повече от 6 000 водачи, 970 пътници и над 1 134 пешеходци", съобщи комисар Ботева.

В резултат на тези проверки са съставени над 3 700 фиша и акта за установени административни нарушения.

