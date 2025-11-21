3 бури една след друга удариха български град

Кадър Фб

3 бури са ударили Петрич една след друга, съобщи Метео Балканс.

Улиците са като реки.

В Разлог също прелива реката, която минава през града.

По данни от метеорологична станция, базирана в град Петрич, за последното денонощие са паднали 50 литра на квадратен метър дъжд, от което количество над половината – 30 литра само за последния един час и половина, плюс градушка и сериозна гръмотевична активност.



В Подгорието за едно денонощие са паднали 70 литра на квадратен метър, от които 40 литра в последния час и половина.



Прогнозата е дъждът да продължи и през следващите часове, очакванията са да бъде между 40 и 50 литра на квадратен метър.



Аварийни екипи на Община Петрич, на В и К и на РС ПБЗН са на критични точки в общината.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!