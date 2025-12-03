3 декември 1931 г.: Измислят хапчето за махмурлука

снимка: pexels.com

3 декември 1931 г. Алка Зелцер излиза за първи път на пазара. Край на всички главоболия, предизвикани от твърде дългото прекарване в кръчмата, бара или дискотеката.

Алка Зелцер (комбинация от аспирин и сода бикарбонат) е създаден от Морис Тренър – главен химик в Dr. Miles Medicine Company. Той е представян като лекарство, което облекчава най-разнообразни болки, като главоболие, отстранява киселините в стомаха, помага при наличието на силна треска и т.н. Може би най-полезното му свойство е неутрализирането на омразния на всички ни махмурлук.

В момента търговската марка Алка Зелцер е собственост на „Байер“.

Какво още се е случило на днешната дата?

Събития

Събития

• 1557 г. — В Единбург (Шотландия) е подписана Конгрегация на Бог, с което се узаконява Реформацията и създаването на презвитерианска църква.



• 1586 г. — В Англия са пренесени от Колумбия картофите като земеделска култура.



• 1621 г. — Галилео Галилей изобретява телескопа.



• 1775 г. — За първи път е издигнат американския флаг.



• 1810 г. — Англия завоюва от Франция остров Мавриций.



• 1818 г. — Илинойс става 21 щат на САЩ



• 1828 г. — Осъществено е обединението на Прусия и за столица на унията е определен Кьонигсберг (дн. Калининград).



• 1866 г. — Петко Славейков основава вестник Македония в Цариград.



• 1891 г. — Народното събрание приема закон за армията, който полага основите на модерната Българска армия.



• 1910 г. — Жорж Клод демонстрира създадената от него неонова лампа на изложение вПариж.



• 1912 г. — Балканската война приключва с подписването на примирие между Османската империя, от една страна, иБългария, Гърция, Черна гора и Сърбия (Балканският съюз). Тази война трае 2 месеца.



• 1917 г. — Открит е Квебекският мост — най-дългият за своето време мост в света.



• 1938 г. — В Германия е приет закон за национализация на собствеността на евреите.



• 1951 г. — В Турция е въведено смъртно наказание за комунистическа дейност.



• 1955 г. — ООН приема решение за създаване на Международна агенция за атомна енергетика.



• 1959 г. — Първият в света атомен ледоразбивач Ленин е пуснат на вода в корабостроителницата в Ленинград (СССР).



• 1960 г. — Министерският съвет създава външнотърговското предприятие Тексим за търговия със специални стоки, в т.ч. с оръжие.



• 1966 г. — Край Кремълската стена са погребани останки на незнаен войн и е създаден известния Гроб на незнания воин.



• 1967 г. — Кристиан Барнард осъществява в Кейп Таун, ЮАР първата трансплантация на сърце на 53-годишният Луис Уашкански — пациентът умира 18 дни по-късно от двустранна бронхопневмония.



• 1971 г. — Избухва войната между Индия и Пакистан.



• 1973 г. — Космическият кораб Пионер 10 изпраща към Земята първите близки снимки от Юпитер.



• 1984 г. — При тежка производствена катастрофа в индийския град Бхопал загиват около 2500 души, около 100 хиляди души са с увредено здраве от натряване, евакуирани са над 200 хиляди души.



• 1986 г. — Американският президент Роналд Рейгън обнародва първия бюджет на САЩ превишаващ един трилион долара.



• 1997 г. — В град Отава, Канада, представители на 121 страни подписват договор, забраняващ поставянето на противопехотни мини. САЩ, Китайската народна република и Русия не подписват договора.



• 1999 г. — НАСА загубва радиовръзка с марсианския полярен самоход Марс Полар Лендър минути преди той да навлезе в атмосферата на Марс.

