3 дена международен влак е блокиран на гара в България

03.11.2025 / 20:34 0

Кадър Фб

Трети ден международен влак с близо 300 пътници е блокиран на Централната гара в Пловдив

Международен влак с близо 300 пътници е блокиран трети ден на централната гара в Пловдив.  Композицията Optima Express, която пътува от Турция за Австрия е спряна от петък вечерта. Влакът не може да продължи пътя си заради протестите в Сърбия и блокирания трафик там.

В понеделник се стигнало и до напрежение сред блокираните пътници и се е наложила намесата на българските власти и турския консул в Пловдив Емре Манав. 

Взето е решение по-късно вечерта влакът да се върне обратно към Одрин, пише Нова тв.

 

