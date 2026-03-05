3 дрона са ударили пътнически терминал на летище в Азербайджан, Баку обяви, че може да отговори

Кадър Х

Три ирански дрона са атакували пътническия терминал на международното летище „Рази“ в Нахчиван, Азербайджан, близо до границата с Иран.

Това съобщиха азербайджанските власти пред Euronews. Видеозаписи от мястото на събитието показват дрон, летящ към летището, щети по главния терминал и спасителни екипи на място.

В друго видео, прегледано от Euronews, се вижда как дрон удря летището, следва голяма експлозия и след удара се появява облак дим, цитира OFFnews.bg

Според източник, близък до правителството в Баку, цитиран от Ройтерс, ракети и дронове, идващи от Иран, са паднали край Международно летище Нахичеван. Близо до удареното летище преминава новият газопровод Игдир-Нахчиван, който беше пуснат в експлоатация през 2025 г. Летището се намира на около 10 километра от границата с Иран.

Друг дрон се е разбил близо до училище. Децата са били евакуирани.

Съобщава се за двама ранени при атаките. Баку обяви, че призовава иранския посланик в Министерството на външните работи и си запазва правото да предприеме ответни мерки.

Tthree Iranian drones have targeted the passenger terminal of Razi Airport in Azerbaijan's Nakhchivan, Azerbaijan authorities told Euronews.



Nakhchivan is in close proximity to the Iranian-Azerbaijani border.



Follow our live blog for the latest updates: https://t.co/exVgTfREZX pic.twitter.com/X0LylRhCaD — euronews (@euronews) March 5, 2026

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!