3 дрона са ударили пътнически терминал на летище в Азербайджан, Баку обяви, че може да отговори
Кадър Х
Три ирански дрона са атакували пътническия терминал на международното летище „Рази“ в Нахчиван, Азербайджан, близо до границата с Иран.
Това съобщиха азербайджанските власти пред Euronews. Видеозаписи от мястото на събитието показват дрон, летящ към летището, щети по главния терминал и спасителни екипи на място.
В друго видео, прегледано от Euronews, се вижда как дрон удря летището, следва голяма експлозия и след удара се появява облак дим, цитира OFFnews.bg
Според източник, близък до правителството в Баку, цитиран от Ройтерс, ракети и дронове, идващи от Иран, са паднали край Международно летище Нахичеван. Близо до удареното летище преминава новият газопровод Игдир-Нахчиван, който беше пуснат в експлоатация през 2025 г. Летището се намира на около 10 километра от границата с Иран.
Друг дрон се е разбил близо до училище. Децата са били евакуирани.
Съобщава се за двама ранени при атаките. Баку обяви, че призовава иранския посланик в Министерството на външните работи и си запазва правото да предприеме ответни мерки.
