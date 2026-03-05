реклама

3 дрона са ударили пътнически терминал на летище в Азербайджан, Баку обяви, че може да отговори

05.03.2026 / 11:56 2

Кадър Х

Три ирански дрона са атакували пътническия терминал на международното летище „Рази“ в Нахчиван, Азербайджан, близо до границата с Иран.

Това съобщиха азербайджанските власти пред Euronews. Видеозаписи от мястото на събитието показват дрон, летящ към летището, щети по главния терминал и спасителни екипи на място.

В друго видео, прегледано от Euronews, се вижда как дрон удря летището, следва голяма експлозия и след удара се появява облак дим, цитира OFFnews.bg

Според източник, близък до правителството в Баку, цитиран от Ройтерс, ракети и дронове, идващи от Иран, са паднали край Международно летище Нахичеван. Близо до удареното летище преминава новият газопровод Игдир-Нахчиван, който беше пуснат в експлоатация през 2025 г. Летището се намира на около 10 километра от границата с Иран.

Друг дрон се е разбил близо до училище. Децата са били евакуирани.

Съобщава се за двама ранени при атаките. Баку обяви, че призовава иранския посланик в Министерството на външните работи и си запазва правото да предприеме ответни мерки.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
robotron2000 (преди 1 минута)
Рейтинг: 56862 | Одобрение: 1597
Азербайджан и Турция големи преатерли! да ги видим сега, приятел в нужда се познава. :cheerful:
2
1
kris (преди 55 минути)
Рейтинг: 579932 | Одобрение: 111082
Не са улучили газопровода.....Нищо, следващия път !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама