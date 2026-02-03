3 февруари 1468 г. - Умира "бащата" на печатната преса

снимка: NYC Wanderer (Kevin Eng), Уикипедия

Йоханес Генсфлайш цур Ладен цум Гутенберг е германски златар и печатар, основоположник на съвременното книгопечатане. Няма много сведения за живота му. Едно от малкото неща, които се знаят за него, е това, че учи университета Ерфурт.

Гутенберг започва да експериментира с металната типография, след като се премества от Майнц в Страсбург през 1430 г. Знаейки, че изготвянето на букви от дърво е трудоемка и времеемка задача, той стига до извода, че изготвянето на метални букви ще отнеме по-малко време, тъй като единствено трябва да се направи по един шаблон за всяка. Този шаблон след това се ползва за изготвянето на всички нужни букви.

През 1438 г. Гутенберг сключва споразумение с Андреас Дритзен, който финансира опитите му в сферата на печатното дело. През 1450 г. в начинанието му се включва и немския бизнесмен Йохан Фуст. Фуст му заема 800 гулдена, с които Гутенберг стартира бизнеса си. Работилницата на Гутенберг поглъща всичките заети пари и той е принуден да вземе още 800 гулдена.

Най-значителната печатна книга, дело на Гутенберг, е 42-редовата Библия, отпечатана през 1452 г. Това е първата в света отпечатана Библия. Освен нея в работилницата се печатат различни документи, свързани с индулгенциите на църквата, както и няколко бройки на латинската граматика.

Още същата година Фуст иска от Гутенберг да му върне вложените 1600 гулдена. Стига се до съд, който се произнася в полза на Фуст. Съдърт решава да предаде пълния контрол на работилницата и права на половината напечатани библии. Съкрушен, Гутенберг напуска работилницата.

Много скоро отново се връща в бизнеса с малка работилница, в която печата различни църковни текстове.Принуден да остане анонимен, Гутенберг не слага нито своето име, нито името на работилницата върху напечатаните книги.

Изобретеният от Гутенберг машинен печат с подвижен набор поставя началото на революция в печатането и често е определяно като едно от най-важните събития на Новото време. Изобретението му оказва силно влияние върху развитието на Ренесанса, Реформацията и Научната революция и поставя материалните основи на съвременната икономика на знанието и демократизация на образованието.

Гутенберг за пръв път в Европа използва подвижен набор за печатане около 1439 година и пръв в света конструира механично задвижвана печатна преса.

Сред многобройните му приноси към печатането са създаването на технология за масово производство на елементи за подвижен набор, използването на мастило на маслена основа и въвеждането на дървена печатна преса, подобна на винтовите преси, използвани в земеделието по това време.

Най-значимото му изобретение е съчетаването на тези елементи в практична система, която дава възможност за масово производство на печатни книги и която се оказва икономически изгодна както за печатарите, така и за читателите.

През 2001 година, според анкета на американското издание "Сънди таймс", Гутенберг е посочен за личност на хилядолетието. Втори в класацията е английският драматург Уилям Шекспир. След него се нареждат издателят на първата печатна книга на английски Уилям Какстън, Леонардо да Винчи, британската кралица Елизабет І, Исак Нютон, Ейбрахам Линкълн и Галилео Галилей.

