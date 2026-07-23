3 години и 8 месеца затвор за мъж, разпространявал фентанил във Варна

Снимка Булфото

За 3 години и 8 месеца ще бъде лишен от свобода подсъдим за държане с цел разпространение и разпространение на фентанил. Варненският апелативен съд измени присъда на Варненския окръжен съд, като намали присъденото от първата инстанция спрямо Анатоли Б. наказание - 8 години затвор. Отменено бе наказанието „глоба“ в размер на 30 000 лв.

Подсъдимият от дълго време употребявал наркотици. За да се снабдява с пари, разпространявал поръчаните вещества близо до дома си. На 6 юни 2024 г. се срещнал пред блока с един от редовните си клиенти, който поискал да купи фентанил. Продал му 0.2 гр. Срещата била проследена от полицейски служители, които извършвали наблюдение по линия на наркопрестъпленията. Свидетелят бил задържан, а наблюдението над подсъдимия продължило. По-късно същия ден друг клиент дошъл на адреса и си тръгнал с доза фентанил. Подсъдимият бил арестуван. Експертна проверка на иззетите вещи установила, съдържание на фентанил. Притежаваното вещество било с тегло 2,57 гр. на стойност около 360 лв.

Апелативният съдът намери за правилна преценката на Окръжния съд на отегчаващите отговорността обстоятелства: данните от съдимостта на подсъдимия, лошите характеристични данни, продължителна деятелност по наркоразпространение. Като смекчаващо обстоятелство е било прието влошеното здравословно състояние, но са останали неотчетени невисоката стойност на веществата, както и зависимостта на Анатоли Б. към тях.

Обектът на посегателство, свързан със здравето на гражданите, се ползва с интензивна наказуемост. Апелативният съд обърна внимание на вида на разпространения наркотик – фентанил, който е 100 пъти по-силен от хероина. Според вещото лице количеството от 2 мг е смъртоносно. Наличието на предходни осъждания на подсъдимия за извършени престъпления, касаещи притежаване на наркотични вещества с цел разпространение, е още едно основание за оценка на престъплението и на дееца като такива с висока обществена опасност.

При преценката за размера на наказанието, горната инстанция съобрази здравословното състояние на подсъдимия. Изготвените съдебно-медицински експертизи са констатирали множество хронични заболявания, част от които вследствие на зависимостта. По време на съдебния процес мъжът е бил многократно хоспитализиран. Има висок риск от рязко обостряне и усложнения, застрашаващи живота му. Установеното влошено здраве значително понижава личната обществена опасност на Анатоли Б. и следва да намери адекватно отражение при определяне на наказанието като изключително смекчаващо обстоятелство. Това обуславя извода, че и най-лекото, предвидено в закона наказание, би се явило прекомерно тежко. Целите на закона в случая могат да се постигнат с лишаване от свобода в размер на 3 години и 8 месеца. Тъй като подсъдимият е със 100% инвалидност, съгласно решение на ТЕЛК, не работи и няма доходи, се налага отмяна на наложената от първата инстанция глоба.

Решението, с което Апелативен съд – Варна измени присъдата на Окръжния съд във Варна, подлежи на обжалване пред ВКС, съобщиха от Пресслужба на Варненския апелативен съд.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!