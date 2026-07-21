3 години след "освобождението" Бахмут е напълно разрушен, руснаците са напреднали с 10 км след него

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С население от 70 хиляди души преди войната днес от Бахмут са останали само руини.

Това показват кадри с дрон.

Русия пое пълен контрол върху град Бахмут на 20–21 май 2023 г. след близо 10 месеца ожесточени и изтощителни боеве. На 20 май 2023 г. тогавашният ръководител на ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин обяви превземането на града, а на следващия ден (21 май) руското Министерство на отбраната официално го потвърди.

Какво е положението в Бахмут днес?

Състояние на града: Бахмут е напълно разрушен в резултат на продължителните артилерийски и улични боеве. В него практически няма останало цивилно население или запазена инфраструктура.

В момента градът се намира под окръжен и пълен руски военен контрол. Руските сили го използват като логистичен пункт, тилова база и отправна точка за операциите си на запад.

Въпреки че е зад предната линия, Бахмут продължава регулярно да бъде поразяван от украински дронове, артилерия и ракети.

На колко километра от настоящия фронт е градът?

Разстоянието от центъра/западната периферия на Бахмут до активната фронтова линия в посока запад (към град Часов яр) е приблизително 10 до 15 километра.

След превземането на Бахмут през май 2023 г., основната линия на руското настъпление в този сектор бе насочена към стратегически разположения на възвишение град Часов яр:

Общо изминато разстояние: В тази специфична посока (на запад от Бахмут) руските войски са напреднали общо с около 10 – 15 километра за повече от две години боеве.

Темпо на напредване: Напредъкът се характеризира с т.нар. „война на изтощението“ – изключително бавно придвижване през превзети села като Хромово, Ивановское (Красне) и Богдановка. Според анализи на международни военни институти (като CSIS), средният темп на напредък на руските сили в сектора на Часов яр е бил от порядъка на 15 до 30 метра на ден.

Битката за Бахмут е определяна от военните анализатори като една от най-кръвопролитните в Европа от Втората световна война насам, поради което получи наименованието „Бахмутската месомелачка“.

Тъй като руското Министерство на отбраната никога не публикува официални данни за загубите си, данните за броя на жертвите се базират на признанията на самата ЧВК „Вагнер“, оценките на западните разузнавания и данните от независими военни наблюдатели.

Официалните признания на ЧВК „Вагнер“

През май 2023 г., непосредствено след превземането на града, основателят на „Вагнер“ Евгений Пригожин публично обяви следните числа за загубите на своята частна армия:

Загинали (убити): Около 20 000 души.

Разпределение: Пригожин уточни, че 10 000 от загиналите са били кадрови/професионални наемници, а останалите 10 000 – затворници, вербувани от руските колонии.

Вербувани затворници: Общо около 50 000 затворници са били изпратени на фронта край Бахмут, което означава, че близо 20% от тях са загинали, а над 20% са били тежко ранени.

(В тези числа не влизат жертвите на редовните единици на руската армия и ВДВ, които покриваха фланговете на града).

2. Оценки на западното и американското разузнаване

Според данни на Белия дом и разузнаването на САЩ (оповестени от Джон Кърби през май 2023 г.):

Общи загуби (убити и ранени): Само за периода от декември 2022 г. до май 2023 г. (по-малко от 6 месеца) в района на Бахмут Русия е дала над 100 000 жертви.

Загинали в действие: Над 20 000 – 30 000 души.

Защо загубите бяха толкова високи?

Основната причина за масовите жертви беше използваната от ЧВК „Вагнер“ тактика на т.нар. „месни атаки“ (Human wave attacks). Малки пехотни групи от вербувани затворници бяха изпращани почти без поддръжка от тежка техника срещу утвърдените украински позиции, за да принудят украинците да разкрият огневите си точки, след което те бяха обстрелвани от руската артилерия.

Редактор "Екип на Петел",

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