3-годишно дете е било хвърлено в заграждение за крокодили в британски зоопарк
Кадър бТВ, архив
Мъж е арестуван по подозрение в опит за убийство, след като тригодишно момче се озовава в заграждение за крокодили в зоологическа градина в Англия. Детето е тежко ранено.
Служители от звеното за борба с големи престъпления в полицията на Кеймбриджшир разследват случая. Според тях мъжът и детето не са се познавали.
Органите на реда са се отзовали на съобщения за „инцидент с тригодишно момче, което било попаднало в заграждението за крокодили“.
Момчето е откарано в болница в Кеймбриджшир със сериозни наранявания и е в критично, но стабилно състояние, посочват от полицията, цитирани от „Индипендънт“.
Над участъка от канала, където са видени, са опънати мрежи, за да не могат да избягат
Специално обучени служители са в болницата и подкрепят семейството му.
30-годишният мъж от Норфолк е арестуван по подозрение в опит за убийство.
От зоологическата градина, в която живеят над 100 животни, казват, че предлагат редица дейности, подходящи за семейства.
В уебсайта им има 30-минутно рекламно видео, което предлага „хранене на крокодили“ за 80 паунда.
„Просто е невероятно хората да могат да гледат животните отвисоко, без бариери. Това те вдъхновява, защото те са там в реалния живот, а не като нещо, което току-що си видял по телевизията“, коментира през 2019 г. тогавашният директор на парка Анди Джонсън, пише btvnovinite.bg.
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