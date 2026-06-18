3-годишно дете е било хвърлено в заграждение за крокодили в британски зоопарк

Кадър бТВ, архив

Мъж е арестуван по подозрение в опит за убийство, след като тригодишно момче се озовава в заграждение за крокодили в зоологическа градина в Англия. Детето е тежко ранено.

Служители от звеното за борба с големи престъпления в полицията на Кеймбриджшир разследват случая. Според тях мъжът и детето не са се познавали.

Органите на реда са се отзовали на съобщения за „инцидент с тригодишно момче, което било попаднало в заграждението за крокодили“.

Момчето е откарано в болница в Кеймбриджшир със сериозни наранявания и е в критично, но стабилно състояние, посочват от полицията, цитирани от „Индипендънт“.

Над участъка от канала, където са видени, са опънати мрежи, за да не могат да избягат

Специално обучени служители са в болницата и подкрепят семейството му.

30-годишният мъж от Норфолк е арестуван по подозрение в опит за убийство.

От зоологическата градина, в която живеят над 100 животни, казват, че предлагат редица дейности, подходящи за семейства.

В уебсайта им има 30-минутно рекламно видео, което предлага „хранене на крокодили“ за 80 паунда.

„Просто е невероятно хората да могат да гледат животните отвисоко, без бариери. Това те вдъхновява, защото те са там в реалния живот, а не като нещо, което току-що си видял по телевизията“, коментира през 2019 г. тогавашният директор на парка Анди Джонсън, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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