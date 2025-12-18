3-годишно дете почина от глад

Пиксабей

Майката на детето е арестувана по обвинения за излагане на малолетен на опасност

Тригодишно дете почина от глад в Гърция. Детето е докарано от 24-годишната му майка в Университетската болница в Александруполис в безсъзнание в сряда следобед, където е потвърдена смъртта му. Предполага се, че е починало около 24 часа преди транспортирането му, предаде 24chasa.bg.

Майката на детето е арестувана по обвинения за излагане на малолетен на опасност. В ход е криминално разследване на условията на живот в семейството. Съдебномедицинската експертиза е установила, че детето е починало от сърдечен пристъп, причинен от продължително лишаване от храна и прогресивна мултиорганна недостатъчност. 24-годишната майка остава в ареста.

Първоначалните твърдения са били, че детето е имало здравословен проблем, който е пречел на храненето му, но това се опровергава от съдебно медицинския доклад, който сочи пълно лишаване от храна в продължение на дни. Властите официално ще извикат бащата на детето за разпит, който живее и работи в Турция, което е наложило задействане на процедури по неговото издирване и призоваване, за да се изясни степента на неговата осведоменост за състоянието на детето. Трагедията шокира местната общност, като се очаква в следващите часове прокуратурата в Александруполис да повдигне по-тежки обвинения въз основа на новите доказателства.

