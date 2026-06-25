3-годишно дете почина в автомобил от жегата

Пиксабей

3-годишно дете е починало, след като се оказало заключено в автомобил в района на Париж при екстремни горещини, съобщи прокурор. Това е третият подобен смъртен случай във Франция тази седмица, предаде БТВ.

Момчето се качило в семейната кола в град Сен Грасиен, докато баща му мислел, че детето спи. След това не успяло да излезе заради активираната система за безопасност на децата, посочи прокурорът, след като по-рано полицията и гражданската защита също съобщиха за смъртта му.

На 24 юни Франция регистрира най-горещия ден от началото на измерванията през 1947 г., като средната температура достигна 30°C. В Париж температурите се повишиха до 40,3°C, надхвърляйки 40°C за четвърти път от 150 години.

Момчето е починало, след като родителите му и пожарникари не успели да го реанимират, заяви прокурорът Гирек Льо Бра.

По първоначални данни майката спяла с второто дете на семейството, на 18 месеца, а бащата работел в навес в градината. Той казал на сина си да легне да спи, но детето останало без надзор поне 45 минути и се качило в автомобила, чиито врати не били заключени. Системата за детска безопасност обаче била активирана.

„Изглежда, че след това се е затворило вътре и е останало блокирано в автомобила, преди да бъде открито в безсъзнание от родителите си“, каза прокурорът.

Майката е приета в болница в състояние на шок.

Това е поредният смъртен случай на дете в автомобил по време на задушаващите горещини. На 22 юни телата на две деца на две и четири години бяха открити в семейната кола на жилищен паркинг в южния град Карпантра.

Около 63 милиона души във Франция се очакваше да бъдат изложени на температури над 30°C в четвъртък, сочат изчисления на Франс прес, след като страната преживя и най-горещата нощ в историята на метеорологичните наблюдения.



Синоптиците предупредиха, че горещата вълна, започнала миналата седмица, може да се доближи по тежест до екстремните жеги от 2003 г., които отнеха живота на близо 15 000 души във Франция.

Все още не е ясно колко души общо са починали във Франция от началото на горещата вълна. По-рано в четвъртък кметът на Париж Еманюел Грегоар съобщи, че смъртните случаи в столицата се увеличават, без да посочи конкретен брой.

Жегата принуди милиони хора във Франция да се опитват да охлаждат домовете си в страна, където правителството твърди, че едно от три жилища не е пригодено за екстремни горещини. Хиляди начални училища в цялата страна бяха затворени или съкратиха учебните часове.

Редактор "Екип на Петел",

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