3 града да се готвят, дъждът обръща на сняг - Карта

В Южна България започнаха валежи, а в Сърбия дори прехвърча и сняг, съобщават от Метео Балканс

Няма да се изненадаме, ако завали дъжд/сняг и в района на Трън, Перник и Драгоман.

По-важното в тази публикация са очакваните валежи в крайните южни райони и предстоящото усложняване на синоптичната обстановка. Очакваме безсънна нощ.

