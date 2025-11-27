3 града да се готвят, дъждът обръща на сняг - Карта
27.11.2025 / 20:44 0
Кадър Пиксабей
В Южна България започнаха валежи, а в Сърбия дори прехвърча и сняг, съобщават от Метео Балканс
Няма да се изненадаме, ако завали дъжд/сняг и в района на Трън, Перник и Драгоман.
По-важното в тази публикация са очакваните валежи в крайните южни райони и предстоящото усложняване на синоптичната обстановка. Очакваме безсънна нощ.
