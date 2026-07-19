3 града са под вода след поройни дъждове и градушка

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В Тутракан, област Силистра, е регистрирано наводнение вследствие на поройните дъждове. Кадри на очевидци, споделени от Meteo Balkans, показват наводнени улици в града. Към момента няма официално потвърждение за пострадали или материални щети.

Видеото, разпространено от Meteo Balkans, показва как улици в града са под вода, предаде Блиц.

През следващата седмица обаче се очаква валежите да продължат. В Тутракан са възможни превалявания във вторник, сряда, четвъртък и петък, а температурите също ще се понижат.

Проливен дъжд наводни улиците и на Гоце Делчев, съобщиха потребители в социалните мрежи.

Бурята, започнала с дъжд около 17.00 часа, е нанесла щети на коли, покриви и земеделската продукция в селото.

Кметът на Сатовча Арбен Мименов обясни пред БТА, че около 90% от засадената земеделска продукция е унищожена, а след бурята има изпочупени покриви и навеси, както и коли с изпочупени предни и задни стъкла.

Кметът посочи, че няма пострадали хора, но жителите на селото са изплашени. По думите му хора от населеното място са разказали, че досега не са виждали такава силна буря с дъжд, вятър и градушка.

рбен Мименов обясни, че освен в село Плетена е имало дъжд с градушка и в Сатовча, както и селата Кочан, Жижево и Ваклиново. С останалите населени места градушката не е била с толкова големи размери, колкото в Плетена, и щетите са по-малки.

Той отбеляза, че на място в село Плетена са изпратени багери, който да почистват района след градушката. Утре дейностите по разчистване ще продължат.

По-късно стана ясно, че в Гоце Делчев, на 30 км от Сатовча, проливният дъжд наводни улиците в града.

Приливен дъжд и наводение е имало и в Тетевен.

Редактор "Екип на Петел",

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