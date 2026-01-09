3-километрова опашка от камиони на "Кулата - Промахон"

Пиксабей

3-километра е опашката от камиони на "Кулата - Промахон", където действа ограничението за тежкотоварни автомобили.

Втори ден продължава блокадата на гръцко-българската граница. От сутринта до обяд вчера земеделските производители от района на Драма и на Серес затвориха движението само за тежкотоварни камиони, въпреки заканата, че няма да пропускат никакви превозни средства.

Преди граничния преход "Кулата - Промахон" колоната от чакащи тирове е под 4 километра, а на "Илинден - Ексохи" опашка няма, предаде БНР.

По цялата автомагистрала "Струма" до границата са активирани електронни табла, които уведомяват, че има ограничение за товарните камиони към и от Гърция, като предупреждението се изписва на български и английски език.

Очаква се малко по-късно стачните комитети на гръцките фермери, които са тук на място, да вземат решение дали ще продължат с блокадите, или постепенно ще започнат да се изтеглят, след като получиха положителен отговор на искането си за среща с премиера.

Засега не се коментира варианта да се отворят времеви прозорци, в които да бъдат пропускани камиони.

От началото на годината чейндж бюрата на "Кулата - Промахон" не работят.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!