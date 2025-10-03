3 октомври 1849 г. - Мистериозната съдба на Едгар Алън По

снимка:

снимка: Swampyank, Уикипедия

Балтимор, 3 октомври 1849 г. Един мъж е намерен в безпомощно състояние на улицата. Той е в делириум и не може да даде обяснение какво му се е случило. Водят го в болницата, но лекарите не могат да му помогнат.

Това е Едгар Алън По. Четири дни по-късно той умира на 40-годишна възраст, като причината за смъртта му никога няма да се разбере. В нощта, в която умира, писателят на няколко пъти повтаря името „Рейнолдс”, но никой не разбира кого има предвид. За да бъде мистерията още по-странна, смъртният акт на По, както и всякакви медицински документи по случая са изгубени. Предполага се и че писателят е бил облечен с дрехи, които не са били неговите. Знае се, че е напуснал Ричмънд една седмица преди да го намерят на улицата в Балтимор, но не се знае какво се е случило с него през тази седмица.



След смъртта започват спекулациите. Алкохолизъм, сърдечно заболяване, сифилис, холера, бяс, менингит – поредицата от възможни причини за смъртта е безкрайна. Някои дори предполагат, че писателят е станал жертва на една зловеща практика – принуждаване на хората да гласуват с използване на всякакви средства от напиване с уиски до физически мъчения. Според друга теория пък става дума за самоубийство.



По някаква странна ирония на съдбата писателят, смятан за баща на детективските истории, умира при мистериозни обстоятелства, оставяйки загадка, която никога няма да бъде разрешена.



Погребението на писателя трае около три минути. Извършено е набързо в Уестминстърското гробище в Балтимор, а за смъртта не е съобщено официално. През 1875 г. останките му са пренесени в нов гроб. Един писателите, които оформят литературата на XIX век, си отива без никой да разбере.



Това е поправено 160 години по-късно. На 10 октомври 2009 г. в Балтимор е организирано голямо погребение на Едгар Алън По, на което присъстват много почитатели на писателя. Восъчна кукла на По с реални размери е използвана по време на церемонията с цел да се пресъздаде погребението на писателя, но този път такова, каквото той е заслужавал. На събитието присъстват актьори, представляващи съвременници на По и творци, които са вдъхновени от него.



Влиянието на По върху изкуството продължава десетилетия след смъртта му – според IMDB филмите, които са правени по негови творби, са над 200.

