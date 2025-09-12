3-секунден трик при палене на колата удължава живота на двигателя

Пиксабей

Механик разкри един прост навик от три секунди, който потенциално би могъл да удвои живота на двигателя на колата ви. Може да изглежда твърде хубаво, за да е истина, но механици хвърлят светлина върху бърз и лесен трик, който може да ви спести хиляди от скъпи ремонти.

Тъй като двигателите стават все по-сложни, а разходите за ремонт се увеличават, интелигентните шофьори търсят експертни съвети, за да защитят своите превозни средства. Специалистите от Locking Wheelnuts Removed , които се гордеят с дългогодишен опит в решаването на механични главоблъсканици, подчертават как този често пренебрегван съвет може значително да увеличи живота на вашия двигател.

Тайната е проста: изчакайте три секунди след стартиране на колата, преди да потеглите. Тази кратка пауза позволява на маслото да циркулира през двигателя, като смазва адекватно ключови части като коляновия вал, разпределителния вал и клапанния механизъм, преди да издържат на натоварването от движение.

В по-студено време маслото тече по-бавно, което прави тази стъпка още по-важна. Тези няколко секунди осигуряват правилно смазване, намалявайки триенето и износването на компонентите на двигателя.

Пренебрегването на този навик може да доведе до преждевременна повреда на двигателя, скъпи ремонти или дори пълна повреда с течение на времето. Защо този трик е толкова важен?, съобщава Mirror .

Според данни от автомобилни изследвания, двигателите се износват най-много в началните моменти след стартиране, когато маслото все още не е достигнало напълно до основните части.

Пропускането на тази стъпка увеличава риска от:

Повишено триене: Контактът метал-метал може да възникне без адекватно смазване, което ускорява износването.

Прегряване: Липсата на смазване може да доведе до бързо нагряване на частите на автомобила, намалявайки тяхната ефективност и живот. Намалена производителност на двигателя: Ако тази практика се пренебрегва дълго време, това може да доведе до намалена горивна ефективност и бавна работа с течение на времето.

Моторното масло е жизнената сила на вашия автомобил. Основната му задача е да намали триенето и износването, като създава тънък филм между движещите се части.

Когато обаче маслото е студено или все още не е разпределено, то не може да предпази двигателя толкова ефективно. Съвременните синтетични масла са по-бързи в протичането си, но дори и на тях им трябват няколко секунди, за да достигнат максимална производителност.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!