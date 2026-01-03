3 януари 1957 г. - Първият електрически часовник, захранван от батерия

pexels.com

На прес конференция обявяват Hamilton Electric 500 – първият електрически часовник, захранван от батерия. Първият, който потребителите не трябва да навиват, за да функционира.

500 е произведен от Hamilton Watch Company от Ланкастър, Пенсилвания. Работата по него започва още през 1946 г. 11 години по-късно той все още не е завършен. Вследствие на натиска от страна на конкуренцията и в желанието си да бъде първата на пазара, компанията свиква прес конференция и започва производството на 500.

Часовникът се превръща в истински хит. Мнозина го определят (макар и за кратко), като „часовникът на бъдещето“, тъй като предлага модерен дизайн и впечатляваща технология. Фундаменталните проблеми на 500 обаче започват бързо да си проличават.

Така например животът на батерията бил твърде кратък. Макар и да не се налагало да го навиват, потребителите често трябвало да сменят батерията по един не особено удобен начин.

В края на краищата технологията на Hamilton Watch Company не се оказала особено успешна . През 60-те, с навлизането на кварцовите продукти, изискващи доста по-малко съставни части, компанията се принудила да преосмисли политиката си и през 1969 г. спряла производството на 500. В момента този часовник е ценен колекционерски продукт.

