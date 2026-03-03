30% скок в цената на природния газ за Европа

Снимка: Пиксабей

Войната в Близкия изток доведе до рязък скок в цената и на природния газ в Европа.

След затварянето на Ормузкия проток и спирането на производството на втечнен газ от катарската държавна компания, европейските пазари реагираха с поскъпване от близо 30%, съобщава Нова телевизия.

Фючърсите по нидерландския индекс TTF, който е основен еталон за Европа, скочиха до близо 59 евро за мегаватчас.

Такова ниво е невиждано от февруари 2023 година насам.

Анализатори предупреждават, че продължаващата нестабилност в региона може да задържи цените високи и през следващите седмици.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!