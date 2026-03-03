30% скок в цената на природния газ за Европа
Снимка: Пиксабей
Войната в Близкия изток доведе до рязък скок в цената и на природния газ в Европа.
След затварянето на Ормузкия проток и спирането на производството на втечнен газ от катарската държавна компания, европейските пазари реагираха с поскъпване от близо 30%, съобщава Нова телевизия.
Фючърсите по нидерландския индекс TTF, който е основен еталон за Европа, скочиха до близо 59 евро за мегаватчас.
Такова ниво е невиждано от февруари 2023 година насам.
Анализатори предупреждават, че продължаващата нестабилност в региона може да задържи цените високи и през следващите седмици.
