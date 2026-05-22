30 000 есетри бяха пуснати в Дунав, а видът е един от най-застрашените в Европа

снимка,архив: Петел бг

Над 30 000 млади есетри бяха пуснати в река Дунав край село Гомотарци, Видинско, в опит да бъде подпомогнато оцеляването на един от най-застрашените рибни видове в Европа – руската есетра. Акцията е на WWF България и партньори и е организирана по повод Световния ден на мигриращите риби, който тази година се отбелязва на 23 май. Данните са от съобщение на WWF, препредадено от БТА и други български медии.

Зарибяването е извършено в един от важните участъци за вида по българското течение на Дунав. Изборът на мястото не е случаен – районът край Гомотарци е сред зоните, които имат значение за бъдещото възстановяване на есетровите популации. Пуснатите риби са от вида руска есетра, познат с научното име Acipenser gueldenstaedtii – вид, който днес е в категорията „критично застрашен“ в Червения списък на Международния съюз за защита на природата.

Акцията е част от международния проект LIFE-Boat4Sturgeons, финансиран по програма LIFE на Европейския съюз. Целта му е да подпомогне възстановяването на есетрите в Дунав чрез специализиран плаващ разплодник в Австрия, който действа и като генна банка за екземпляри с доказан дунавски произход. Именно там са отгледани рибите, пуснати в българския участък на реката. До края на проекта през 2030 г. планът е в Дунав да бъдат разселени общо 1,6 милиона есетри от дунавските видове.

Руската есетра някога е била сред най-разпространените есетрови риби в Дунав. Видът е мигрирал нагоре по течението, като е достигал Братислава, а отделни екземпляри са били регистрирани дори във Виена и Регенсбург. Днес картината е различна. Популациите са силно намалели, а свободното движение на рибите е ограничено от прегради, язовири и хидроенергийни съоръжения. Към това се добавят бракониерството, загубата на местообитания и дългогодишният натиск върху есетровите видове заради хайвера им.

От шестте вида есетри, които исторически са обитавали Дунав, два вече се смятат за изчезнали от реката – шипът и атлантическата, позната още като немска есетра. Останалите четири вида – моруна, руска есетра, пъструга и чига – са класифицирани като застрашени или критично застрашени. Долен Дунав остава едно от последните места в Европа, където все още има диви, естествено размножаващи се есетрови популации, пише meteobalkans.com.

Есетрите са сред най-древните групи риби на планетата. Те съществуват от милиони години, но днес оцеляването им зависи от много по-съвременни проблеми – контрол върху незаконния улов, възстановяване на местообитанията и реална защита на миграционните им маршрути. При тези видове това е ключово, защото голяма част от жизнения им цикъл е свързана с движение между реката и морето.

В акцията край Видин са участвали представители на Университета за природни ресурси и науки за живота BOKU във Виена, който координира основните дейности по проекта, както и представители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, Областната дирекция по безопасност на храните във Видин и РИОСВ – Монтана.

WWF България работи по опазването на есетрите в Дунав повече от 15 години чрез мониторинг, зарибяване, действия срещу незаконния улов и защита на ключови местообитания. По данни на организацията досега заедно с партньори са пуснати над 130 000 млади есетри в българския участък на реката. През 2022 г. по предложение на WWF беше обявена защитената зона „Есетрите – Ветрен“, а организацията работи и за нова защитена зона край Гомотарци.

