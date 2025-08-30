30 август 1987 г.: Стефка Костадинова записва световния си рекорд

снимка: Булфото

Днешната дата е паметна в историята на българския спорт. Преди 38 години великата ни лекоатлетка Стефка Костадинова поставя световен рекорд в скока на височина — 209 см. Рекорд, който ще бъде подобрен чак на 7 юли 2024 г. от украинката Ярослава Магучих.

Стефка Костадинова е родена на 25 март 1965 г. в Пловдив. Кариерата си започва с гимнастика и плуване. Учи в Средно спортно училище „Васил Левски“ в град Пловдив. В 7-ми клас вече е „майстор на спорта“, а в 10-и клас скача 190 см. Първият си скок над 2 метра прави на 25 август 1984 г. в София. След спортното училище, завършва спортен педагогически профил в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

На 30 август 1987 г. на Световното първенство по лека атлетика в Рим, Италия, Стефка Костадинова поставя ненадминатите и до днес 209 см. Без да трепне от колосалния шум по трибуните заради рекорда на Бен Джонсън на 100 м, отбелязан преди минути, Костадинова подобри с 1 см собствения си световен рекорд. И до днес това постижение остава мираж за останалите атлетки. Музеят на олимпизма в Лозана пък отбелязва рекорда, като и до днес на входа има летва с постижението на Костадинова и това на Хавиер Сотомайор при мъжете от 245 см.

През 1989 г. се омъжва за своя треньор Николай Петров, но по-късно се разделя с него. През 1995 г. става майка на син на име Николай. На 9 юни 2007 г. в курорта „Елените“ се омъжва за дългогодишния си приятел Николай Попвасилев.



През 1999 г. Стефка Костадинова става вицепрезидент на Българската федерация по лека атлетика. През 2002 г. е избрана за заместник-председател на Държавната агенция за младежта и спорта. На 11 ноември 2005 г. е избрана за председател на Българския олимпийски комитет, а четири години по-късно е преизбрана за втори мандат. На 9 май 2013 г. Стефка Костадинова е избрана за трети път като председател на Българския олимпийски комитет.

Събития от датата

1040 г. — България под Византийско робство: Избухва въстанието на Петър Делян.

1721 г. — С подписването на Нищадския мирен договор межу Русия и Швеция завършва Северната война.

1787 г. — Кралят на Франция Луи XVI разпуска парламента.

1881 г. — В София са раздадени първите бойни знамена на части на Българската армия.

1907 г. — В София е открит Паметникът на Цар Освободител.

1914 г. — Първата световна война: Германски военни самолети започват бомбардировки на Париж.

1924 г. — В София е осветен православния Храм-паметник Свети Александър Невски.

1933 г. — Създадена е френската авиокомпания Ер Франс.

1945 г. — Британските сили освобождават Хонконг от японска окупация.

1952 г. — Осъществен е първият полет на британски бомбардировач Авро Вулкан, използван от Кралските военно-въздушни сили в периода от 1953 до 1984 година.

1956 г. — България установява дипломатически отношения с Тунис.

1963 г. — Влиза в употреба гореща линия между президентите на СССР и САЩ.

1973 г. — В Кения е забранен ловът на слонове.

1974 г. — Експресът Белград-Дортмунд дерайлира в Загреб, при което загиват 153 пътника.

1984 г. — При бомбен атентат на жп гара в Пловдив загива една жена, а 42-ма души са ранени.

1987 г. — Стефка Костадинова поставя световен рекорд в скока на височина — 209 см.

1991 г. — Азербайджан обявява независимостта си от СССР.

1992 г. — Състои се историческата пресконференция на президента Жельо Желев, известна като Боянски ливади, на която той критикува правителството на България с министър-председател Филип Димитров.

1995 г. — НАТО стартира Операция "Преднамерена сила" срещу армията на Република Сръбска, която заплашва да атакува обозначените от ООН "безопасни зони" в Босна и Херцеговина.

1999 г. — В Източен Тимор се провежда референдум, в който огромното мнозинство подкрепя обявяването на независимост от Индонезия (което е е постигнато едва на 20 май 2002 г.).

следваща страница ›

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!