30 държави засилват подкрепата за Украйна, България не е сред тях

Стопкадър: Нова телевизия

България не присъства на срещата на „Коалицията на желаещите“. Тя се провежда в Париж, като се събраха лидерите на 30 държави. Те обсъждат военния аспект на помощта за Украйна. Най-актуалният проблем е липсата на ракети за зенитните установки, пише "Нова телевизия".

Пет държави от Европейския съюз, Норвегия и Великобритания обявиха на срещата, че ще създадат сдружение с Украйна. То трябвало да произвежда нужните ракети. На срещата обсъждат още в какъв формат да се провеждат евентуални преговори с Москва.

Т.нар. „Коалиция на желаещите“ е създадена по инициатива на Франция и Обединеното кралство.

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Париж за участие в събитията, организирани от „Коалицията на желаещите“, предаде „Укринформ“, като се позова на негов говорител. Помолен да каже дали държавният глава е вече във френската столица, ръководителят на президентската служба за връзките с обществеността Дмитро Литвин потвърди пред репортери: „Да, пристигна“.

Украйна и девет европейски държави създадоха коалиция за защита срещу руски балистични ракети. Те ще разработят обща противоракетна система, наречена „Фрейя“, която трябва да бъде по-евтина алтернатива на американските "Пейтриът". Паралелно съюзниците ще търсят още ракети за американските системи и ще ускорят разполагането на европейски системи за противовъздушна отбрана. Франция ще осигури на Украйна изтребители „Рафал“, които трябва да влязат в експлоатация до 2029 година. Париж ще разреши на Киев и производството на крилати ракети „Скалп“. „Коалицията на желаещите“ обяви и общи военни учения извън Украйна. Те трябва да подготвят бъдещи многонационални сили по суша, въздух и море. Обсъдени бяха и нови мерки срещу така наречения сенчест флот, чрез който Москва изнася петрол.

"С президента Зеленски договорихме конкретен план за действие. Още през следващите седмици Украйна трябва да получи нови системи и ракети за противовъздушна отбрана, а обучението на пилотите ще започне до няколко месеца. Ще проведем и учения в държави край Украйна, за да проверим на практика плановете си и да покажем, че сме готови да действаме по суша, въздух и море", заяви Макрон.

Преди това днес Кремъл определи срещата в Париж като събиране на „коалиция на войнолюбци и страни, които не искат мир“ и добави, че Москва ще следи внимателно дискусиите там и резултатите от тях, предаде „Франс прес“.

„Това е коалиция на подстрекателите на войната. Група държави, които не искат мир, а продължението на войната. Те се утешават едни други с най-дълбоки заблуди за възможността за нанасяне на стратегическо поражение на нашата страна. Естествено, следим срещата им много внимателно. Това са държавите, които извършват враждебни действия срещу нас“, коментира говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Редактор "Екип на Петел",

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