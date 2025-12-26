реклама

30 души нападнаха петима полицаи в Париж

26.12.2025 / 17:42 1

Снимка: Пиксабей

В Париж група от 30 души нападна петима полицаи, съобщи CNews, позовавайки се на източник от правоохранителните органи.

„Петима полицаи бяха ранени по време на операция, след като бяха нападнати от група от приблизително 30 души в 19-ти район на Париж“, се казва в доклада.

Полицията е задържала мъж, който се е държал подозрително, съобщава bTV. Той е започнал да се съпротивлява и да вика за помощ. След това 30 души са нападнали полицаите, трима от които са били задържани.

По време на нападението полицията е била принудена да използва електрошокови пистолети. Ранените полицаи не са хоспитализирани.

maximin (преди 27 минути)
Със сигурност групата е от африкански камилари [номади]

