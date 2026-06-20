30 души са ранени при 25 катастрофи в страната за денонощие

снимка: МВР

През изминалото денонощие в страната са станали 25 пътнотранспортни произшествия, при които са ранени 30 души, няма загинали, съобщи МВР на сайта си.

В София за последните 24 часа е имало 35 леки и две тежки катастрофи, при които са ранени двама души, единият от тях е с опасност за живота.

От началото на юни са станали 443 пътни инцидента в страната, при които са загинали 28 души, а 572 са ранени, информира МВР, пише БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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