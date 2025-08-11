30 години след трагедията: Причина за гибелта на 14 войници остава неизвестна

Булфото, архив

Днес се навършват 30 години от нелепата смърт на 14 войници на Околовръстния път, предаде БГНЕС. Трагедията разтърсва българското общество и е едно от поредицата събития, които остават черно петно върху тогавашното социалистическо управление на премиера Жан Виденов.

На 11 август 1995 г. късно вечерта край столичния кв. „Люлин“, на 200 метра от разклона за Банкя, челно се блъскат военен камион ГАЗ-53 и трактор Т-150 К. Тогава един лейтенант, двама ефрейтори и 11 редници от поделение 58410 в Обеля загиват на място. Войниците се връщали от строителен обект в местността Манастирски ливади. Оцеляват само двама - 19-годишният Кръстьо Дунчев и 49-годишният шофьор на трактора Любен Ковачки.

Случаят по инцидента така и не е изяснен докрай, а близките на загиналите смятат, че много факти около катастрофата са потулени. Делото е било възобновявано три пъти, но все още няма виновни за смъртта на 14-те български момчета. Материалите по него са засекретени. По закон класифицираната информация се разсекретява след 30 години.

Има десетки свидетели на трагедията, сред които и покойният подземен бос Иво Карамански, който пътува зад военния камион по време на фаталната експлозия. Носи се слух, че взривът всъщност е бил опит за убийство на Карамански. Версията е подсилена с останали следи от гилзи по крайпътната табела. Какво всъщност се е случило във фаталната нощ, остава неясно както за близките на загиналите войници, така и за цялото общество.

На 7 септември 1996 г. в София е открит паметник на загиналите 14 военнослужещи.

