30-годишен моторист загина при катастрофа в Русе
Снимка: Булфото, илюстративна
30-годишен моторист загина при катастрофа тази вечер в Русе.
Инцидентът е станал в района на пътен възел „Охлюва“, съобщиха за БНТ от ОД на МВР в дунавския град.
Мотористът се е ударил в лек автомобил, управляван от 57 годишен мъж. Катастрофата е станала докато колата е правела обратен завой.
Мотористът е загинал на място.
По първоначални данни мотористът е карал с превишена скорост.
Причините за инцидента се изясняват.
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