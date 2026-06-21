30-годишен моторист загина при катастрофа в Русе

Снимка: Булфото, илюстративна

30-годишен моторист загина при катастрофа тази вечер в Русе.

Инцидентът е станал в района на пътен възел „Охлюва“, съобщиха за БНТ от ОД на МВР в дунавския град.

Мотористът се е ударил в лек автомобил, управляван от 57 годишен мъж. Катастрофата е станала докато колата е правела обратен завой.

Мотористът е загинал на място.

По първоначални данни мотористът е карал с превишена скорост.

Причините за инцидента се изясняват.

Редактор "Екип на Петел",

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