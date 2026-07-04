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30 професии ще бъдат защитени у нас през следващите две учебни години. За други 46 работодателите предупреждават, че ще има недостиг на кадри.

Обучението по защитени професии ще продължи да се провежда в паралелки с минимум 9 ученици, а при професиите с очакван недостиг – в класове с поне 12 ученици, посочва bTV.

Сред защитените професии попадат такива като строителство, ядрена енергетика, но също и пчеларство, каменоделие, както и още 26 други.

Анастасия Гешева е от Гърция, но избира да учи занаят в единствената професионална гимназия по каменообработване на Балканския полуостров – тази в село Кунино в Северозападна България.

„Много добър и хубав занаят. Не може лесно да се намери в днешно време, защото няма много хора, които да го работят“, казва Анастасия Гешева, ученичка в 9. клас.

„Камъкът ме учи на упоритост и на дисциплина“, споделя Калин Кънчев, ученик в 11. клас.

Училището разполага с общежитие, столова, STEM кабинети и работилници. Въпреки добрите условия кандидатите са малко.

„Това е занаят, който носи спокойствие, носи доходи, които са достатъчни за един българин да се издържа и да се чувства спокойно в обществото. Да не работи на преживяване на минимума“, казва Валери Ганчев, директор на Професионалната гимназия по каменообработване в Кунино.

„Училището тук се занимава със скулптура, с изкуство и когато даден младеж дойде при нас, е далеч от градските изкушения като алкохол, наркотици“, посочва Валери Ганчев.

Защитените професии са в разнообразни сфери.

„Професионалното образование и обучение се характеризира с една пъстрота, така че сме се опитали да обхванем и областта на изкуствата, областта на производствените технологии, машиностроенето, транспортните услуги, строителството, хранителните технологии, химичните технологии също така“, казва Ваня Тивидошева, директор „Професионално образование и обучение“ в МОН.

За учениците, избрали някоя от защитените професии, държавата предвижда стимули като стипендии, настаняване и средства за транспорт.

„Училищата също получават допълнителни средства, дофинансиране, защото тези ученици учат в паралелки с, да речем, 9 ученика. За сравнение – в повечето училища паралелките са с 26 ученици и държавата покрива разликата“, посочва Ваня Тивидошева.

Най-голям недостиг на кадри според бизнеса се очаква в секторите машиностроене, енергетика и хранителни технологии.

Редактор "Екип на Петел",

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