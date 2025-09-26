30 септември: Краен срок за физическите лица да декларират данни за имотите си за такса смет

Булфото

На 30 септември изтича срокът, в който физическите лица и предприятията в София, могат да декларират предварително данни за своите имоти във връзка с необходимостта от подготовка за преминаване към новите основи за определяне на размера на таксата за битови отпадъци. Гражданите и предприятията могат да подадат данни, за да предоставят на администрацията информация за изработване на решение за начина, по който ще се определя таксата за битов отпадък (ТБО), известна още като "такса смет" от 2026 година, предаде Актуално.

Декларациите не са задължителни и попълването им няма да даде отражение върху размера на таксата за 2025 година, уточняват от Столична община.

Всички общини в България трябва да преминат от 2026 година към изцяло нов принцип на изчисление на ТБО, който е по-адекватен и справедлив – от промил върху данъчната оценка (или отчетна стойност за нежилищните имоти на фирмите) към принципа “замърсителят плаща”. За да се подготви навреме за новия начин на изчисление, Столичната община за пръв път въведе процедура по предварително събиране на данни чрез деклариране на броя лица, които живеят или ползват имота, както и средно количество отпадък, което се генерира в него.

Столичната община предвижда и въвеждане на улеснено онлайн подаване на декларациите с електронен подпис или ПИК на НАП, както и улеснено електронно попълване за хора без ПИК и е-подпис. За целта е изготвено задание за “Електронно обслужване” още в първия ден след влизане в сила на решението на Столичния общински съвет за въвеждане на процедурата, съобщават от Столична община.

Декларациите представляват максимално опростени бланки, в които собствениците или управителите на имоти могат да предоставят информация за количеството отпадък, което се генерира за съответния имот, както и за броя на лицата, които го ползват (обитават). За нежилищните имоти е предвидено да се посочи и каква е икономическата дейност, която се осъществява в имота – дали е обект за търговия с хранителни или нехранителни стоки; дали е учебно заведение; дали е лечебно заведение; спортен обект; театър, концертна зала; офис; хотел; заведение за хранене и развлечение или друго.

