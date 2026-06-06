30 военни отново помагат на пострадалите от наводненията в село Тича

Снимка: Министерство на отбраната

Военнослужещи от Сухопътните войски се включиха и днес в дейностите в помощ на населението в село Тича, община Котел, където река Черна отново излезе от коритото си след интензивни валежи. Това съобщават от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Група от 30 военнослужещи с 2 броя техника от състава на 13-то бригадно командване - Сливен се включи още в 07.00 ч. днес в дейностите по отводняване и разчистване на засегнати обекти след получено искане от областния управител на област Сливен.

Екипът остава на терен и ще продължи да оказват помощ докато е необходимо.

Българската армия е в постоянна готовност за оказване на съдействие в засегнатите от лошите метеорологични условия райони, уточняват от Министерството на отбраната.

Редактор "Екип на Петел",

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