300 000 лева вече събра Спартак

Събраните средства от кампанията за спасяването на Спартак Варна достигнаха 300 000 лева, като се очаква в следващите дни сумата да стане още по-голяма.

Ето какво написаха от ФК Спартак на страницата си във Фейсбук:

Без думи...

Не можем да намерим думи, с които да опишем как ни кара да се чувстваме това число! Благодарим Ви! Поклон пред всички вас!

Леко изпреварваме поредността в обработката на даренията и публикуването на индивидуалните благодарствени публикации, но държахме да ви споделим за постигането на 30% от първоначално обявената сума, което се случи току-що. Крайната цел вече не изглежда толкова недостижима, само още малко над два пъти това, което сме събрали дотук.

Ние можем, соколи! Изглежда все по-реалистично, просто не трябва да спираме с усилията да разказваме нашата история и да привличаме нови поддръжници - сред нашите приятели, партньори и контакти. Дори напротив - все повече причини имаме да удвоим, утроим и т.н. своите усилия! Имаме все повече причини да вярваме! А след вярата следва и борбата! Тя ще бъде докрай!

Изказваме искрени благодарности както към всички синьо-бели сърца, така и към всички привърженици на други футболни клубове, спортни деятели, общественици и добри хора, които не остават безразлични към нашата кауза и ни подкрепят!

Ще продължаваме да обявяваме всички дарители тук на страницата!

