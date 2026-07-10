300 декара сухи треви и храсти горяха край монтанско село

Снимка: Булфото, архив

При пожар край село Долни Цибър, община Вълчедръм в област Монтана, са изгорели 300 декара сухи треви и храсти, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Това е най-големият от общо шестте пожара в региона, които вчера гасиха пожарникарите.

Пожар е бил локализиран и край село Кобиляк в община Бойчиновци, като огънят е обхванал площ от два декара. В землището на село Гаганица в община Берковица са изгорели един декар сухи треви и храсти.

В Монтана служителите на пожарната са загасили пожар в сухи треви на площ от 500 квадратни метра в района срещу завода за фитинги. Друг пожар на площ от 500 квадратни метра е бил ликвидиран на улица „Алабин“ във Вълчедръм. В село Лехчево пожарникарите са потушили запалени отпадъци и сухи треви на площ от 500 квадратни метра.

В началото на седмицата директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Монтана комисар Венцислав Райков съобщи, че през летния сезон в областта на постоянно дежурство са 11 пожарни, а при по-мащабни пожари се разчита и на доброволните формирования в общините, припомня БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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