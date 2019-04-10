300 кг плоскости затиснаха мъж, той почина в болницата

Вчера, около 08:40 часа, е получено съобщение за възникнала трудова злополука в стопански двор по ул. "Ген. Тодор Кантарджиев" в град Добрич. На място е установено, че при разтоварни дейности, 6 броя плоскости с тегло около 300 кг падат от МПС-то и затискат 58-годишен мъж от град Добрич. Вследствие на инцидента, мъжът е отведен в МБАЛ Добрич, където около 11:55 часа почива, съобщи http://Бургас 24.

По случая е уведомена "Инспекция по труда" град Добрич. Образувано е досъдебно производство.

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